За ночь над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили 50 беспилотников ВСУ над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны .

Украинские боевики пытались атаковать российские регионы беспилотниками самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края», — указали в оборонном ведомстве.

Также 26 дронов ликвидировали над территорией Запорожской области. Еще 10 беспилотников уничтожили и подавили в Ростовской области.

Как сообщил Telegram-канал Baza, в результате атаки дронов ВСУ по Краснодарскому краю умерла шестилетняя девочка. Она получила осколочное ранение в живот, когда с родителями ехала на машине, пытаясь выбраться с попавшей под удар территории. Врачи не смогли спасти ее.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей.