Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Кубань

В результате атаки беспилотников ВСУ на Кубань пострадали шесть мирных жителей, среди них оказались двое детей. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале.

«По уточненной на данный момент информации в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей», — написал он.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона отметил, что держит ситуацию на постоянном контроле. Семьям пострадавших окажут максимальную поддержку.

Кондратьев уточнил, что в результате атаки повреждения получил трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали. Всех нуждающихся разместят в пункте временного размещения.

Также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть Приморско-Ахтарска. Специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы.

Ранее на Кубани сбили несколько украинских дронов. При падении фрагментов беспилотников некоторые гражданские объекты получили повреждения.