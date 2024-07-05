Силы ПВО сбили 10 дронов над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над Ростовской областью. На месте падения обломков БПЛА зафиксировали ландшафтные пожары, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону и в Азовском районе», — уточнил глава региона.

Голубев добавил, что пожарные расчеты уже выехали к местам возгораний. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Губернатор отметил, что информация еще уточняется.

Ранее Голубев сообщил о работе российских зенитчиков по нескольким воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону, а также за пределами региона, в зоне спецоперации.

До этого в Краснодарском крае силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате атаки дронов ВСУ на Кубань в Приморско-Ахтарске получили ранения шесть мирных жителей.