Шестилетняя девочка погибла от БПЛА в Краснодарском крае

Baza: в Приморско-Ахтарске при атаке БПЛА погибла 6-летняя девочка

Фото: РИА «Новости»

Врачи не смогли помочь шестилетней девочке, получившей осколочное ранение при атаке беспилотниками по Краснодарскому краю. Она умерла, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, семья в Приморско-Ахтарске пыталась выехать с попавшей под удар территории. Девочка получила осколочное ранение в живот, будучи в машине. Ее доставили в больницу, но травма оказалась серьезной. Пострадавшая скончалась.

Второму ребенку, получившему травму, семь лет. Его ранили в колено.

Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Приморско-Ахтарске. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о шести пострадавших, в том числе двух детях.

UPD: Кондратьев подтвердил в своем Telegram-канале гибель шестилетней девочки.

В Ростовской области уничтожили 10 БПЛА, упавшие обломки спровоцировали возгорания. В Курской области при ракетном ударе повредили музыкальную школу и магазины.

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