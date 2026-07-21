За ночь над Севастополем сбили 56 украинских беспилотников
Губернатор: за ночь над Севастополем сбили 56 украинских беспилотников
За прошедшую ночь военные, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 56 беспилотников, атаковавших Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».
По его словам, в спасательную службу поступили сообщения о выбитых окнах на втором этаже частного дома на Северной стороне и о падении обломков трех БПЛА. Пострадавших нет.
Ранее Министерство обороны сообщило, что над российскими регионами за ночь сбили 209 вражеских беспилотников. Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом, начался пожар. Жильцов в квартире не было, пострадавших нет. В Милютинском районе Ростовской области из-за ночного налета вспыхнул лес.