За ночь над регионами сбили 209 беспилотников
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 209 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
Аппараты ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью налеты украинских дронов отбили в Ростове-на-Дону, а также в Константиновском, Обливском, Боковском и Советском районах. В результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в лесу, сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что обошлось без пострадавших.