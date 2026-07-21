БПЛА прилетел в многоквартирный дом во Владимире, пострадавших нет

Беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире, начался пожар. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в мессенджере «Макс» .

«Во Владимире — прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил он.

По словам Авдеева, на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, началась эвакуация. Пожар локализовали на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировали.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за день ликвидировали более 160 беспилотников над российскими регионами. Дроны сбили над семью областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Сегодня ночью в Московской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Горожан призвали не покидать помещения, а находящихся на улице — перейти в укрытие.