Лесной пожар разгорелся в Ростовской области из-за атаки БПЛА
Из-за налета беспилотников в лесу в Милютинском районе Ростовской области вспыхнул пожар. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что украинские боевики с помощью ракет и беспилотников атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области: Константиновский, Обливский, Боковский и Советский. В результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание.
«К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — подчеркнул губернатор.
По его словам, никто не пострадал. Спасатели продолжают тушить пожар.
Ночью украинский БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире. В результате вспыхнул пожар, его локализовали. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев объяснил, что в момент ЧП в квартире никого не было, жильцов дома эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.