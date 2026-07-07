За ночь над Россией уничтожили 452 украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 452 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты перехватили в период с 20:00 до 8:00. Военные отразили налеты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, на Кубани, в Коми, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее средства ПВО уничтожили беспилотники в Батайске и Таганроге. Губернатор Ростовской области подтвердил, что атаки также отбили в Миллеровском, Семикаракорском, Багаевском, Тарасовском и Кашарском районах. По его словам, всего в регионе сбили несколько десятков БПЛА.

С вечера 6 июля до утра большое число беспилотников перехватили в направлении столичного региона. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в сторону города летели свыше 430 аппаратов, большую часть из них поразили на дальних подступах.