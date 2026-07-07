С вечера до утра в направлении Московского региона уничтожили более 430 БПЛА

С вечера до 06:00 в направлении столичного региона ликвидировали свыше 430 дронов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С вечера до 06:00 в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — заявил градоначальник.

Он отметил, что 36 вражеских БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

До этого Собянин заявил о 34 беспилотниках, сбитых в столичном регионе. По его словам, в местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Также несколько беспилотников уничтожили над Курском. Ряд жилых домов получили повреждения. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, на местах ЧП работают правоохранители и сотрудники МЧС.