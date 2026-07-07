Над Ростовской областью за ночь уничтожили более 10 беспилотников

Более 10 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью этой ночью. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены», — написал он.

По словам Слюсаря, дроны сбили в городах Батайск, Таганрог и Новочеркасск, а также в пяти районах — Миллеровском, Семикаракорском, Багаевском, Тарасовском и Кашарском.

В Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков дронов случилось возгорание небольшой площади сельхозугодий. Обошлось без пострадавших. Огонь оперативно потушили.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера и до 06:00 в направлении столичного региона силы противовоздушной обороны уничтожили более 430 беспилотников. Он отметил, что на подлете к Москве ликвидировали 36 БПЛА.