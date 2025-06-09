За ночь над Россией сбили почти 50 дронов

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили почти 50 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.

По 13 беспилотников ликвидировали над Курской и Нижегородской областями, по девять над Воронежской и Орловской, по два над Брянской и Чувашской. Также один дрон уничтожили над Белгородской областью.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил о падении двух дронов на территории АО «ВНИИР». Работу предприятия временно остановили ради безопасности сотрудников. Также ночью взрывы слышали жители Чебоксар.

До этого Минобороны сообщило о 24 БПЛА, сбитых за два часа до полуночи. Дроны атаковали Воронежскую и Белгородскую область.