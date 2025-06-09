Силы ПВО за два часа сбили 24 беспилотника

За два часа до полуночи российские военные обезвредили 24 беспилотника самолетного типа. Большинство из них летели в направлении Воронежской области, сообщило Минобороны .

«С 22:00 8 июня до 00:00 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявило министерство.

Из них 17 дронов засекли над Воронежской областью, семь — над Белгородской. Днем в воскресенье силы ПВО уничтожили четыре беспилотника и одну управляемую ракету «Нептун-МД». Вооруженные силы Украины пытались атаковать Подмосковье, Крым, Курскую и Белгородскую области.

Обломки упали на три дома в Раменском городском округе в районе Соколово-Хомьяново. Пожилая женщина получила ранения и отправилась в больницу.