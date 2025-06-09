Серия взрывов прогремела в Чебоксарах

Несколько беспилотников атаковали столицу Чувашии. Местные жители насчитали не менее шести взрывов, сообщил Telegram-канал Shot .

Сначала над Чебоксарами показались два дрона, затем прогремели шесть сильных взрывов и поднялся черный дым. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО. Власти не давали официальных комментариев.

Ранее Минобороны сообщило о 24 дронах, сбитых за два часа в Воронежской и Белгородской областях. В Курской области украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор.

Власти некоторых регионов ужесточили запрет на публикацию мест прилета в интернете. Крупные штрафы можно получить в Калужской, Тверской, Курской, Ленинградской, Тульской, Ивановской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии и Санкт-Петербурге.