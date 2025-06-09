Дроны ВСУ атаковали предприятие в Чувашии

Утром ВСУ попытались атаковать дронами Чувашскую Республику. Об этом заявил глава региона Олег Николаев в Telegram-канале .

«Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию руководства, удалось избежать жертв и пострадавших», — написал он.

Николаев сообщил как минимум о четырех БПЛА. Два сбитых дрона упали на территории АО «ВНИИР», поэтому работу производства приостановили для безопасности работников. Также по одному БПЛА упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — людям ничего не угрожает.

Все сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме, ситуация под контролем.

Сегодня ночью Telegram-канал Shot рассказал о взрывах в Чебоксарах. Очевидцы насчитали их не менее шести.

До этого Минобороны отметило, что средства ПВО сбили 24 беспилотника за два часа до полуночи. Большинство дронов летели в Воронежскую область.