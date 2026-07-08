Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Саратовской области

После атаки вражеских беспилотников в Саратовской области погиб один человек. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере «Макс» .

«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб», — написал он.

По словам главы региона, семье погибшего окажут поддержку. Также в результате ЧП получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее три человека погибли в Запорожской области после украинских ударов. По словам губернатора Евгения Балицкого, за сутки ВСУ атаковали регион 15 раз. Больше всего прилетов зафиксировали в Акимовском, Михайловском и Васильевском муниципальных округах, а также в Мелитополе.

До этого три жителя Курской области пострадали после налета беспилотников. По словам главы региона Александра Хинштейна, всех доставили в областную больницу.