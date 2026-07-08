В Таганрогском заливе из-за удара БПЛА пострадали два танкера

В результате налета украинских БПЛА в Таганрогском заливе получили повреждения два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

«Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь», — отметил он.

По его словам, оба пострадавших отказались от госпитализации.

На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. На момент атаки в танкерах не было нефтепродуктов, розлива не произошло. Бусаргин добавил, что военные отразили налет порядка 70 беспилотников в 11 районах региона.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил, что в результате ночного налета БПЛА погиб один человек, получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.