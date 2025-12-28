За ночь над регионами сбили 25 беспилотников

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали в регионах 25 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Большую часть дронов уничтожили под Самарой – там поразили 12 аппаратов. По три беспилотника военные сбили над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два – над Волгоградской и Ростовской.

Днем 27 декабря системы ПВО отразили налет дронов на территории Московского региона. С начала суток число сбитых на подлете к столице дронов достигло 25.

Еще одну массовую атаку БПЛА военные отбили в Брянской области. Там за два часа ликвидировали 36 беспилотников. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 27 декабря военные уничтожили над Россией семь дронов. Их перехватили в Волгоградской, Ростовской, Калужской, Белгородской областях, в Московском регионе, Крыму, а также над Черным и Азовским морями.