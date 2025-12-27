Средства ПВО за ночь сбили над регионами семь беспилотников

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами семь украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные уничтожили четыре беспилотника над территорией Краснодарского края и три — над Адыгеей.

В ночь на 26 декабря над российской территорией перехватили 77 дронов ВСУ. БПЛА самолетного типа сбили в Волгоградской, Ростовской, Калужской, Белгородской областями, в Московском регионе, Крыму, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее появилась информация об испытаниях новейшей лазерной системы ПВО. За три месяца тестирования на одном из участков государственной границы она поразила более 500 беспилотников, в том числе 40 — повышенной дальности.

Разработка приходит в боевую готовность за две минуты, ее радиус поражения составляет до полутора километров. Военные планируют активнее применять новые системы.