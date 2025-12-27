Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 25. Мэр города Сергей Собянин сообщил о еще четырех уничтоженных дронах.

«Уничтожены два БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram-канале.

Спустя шесть минут он сообщил, что отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Затем был ликвидирован еще один дрон.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», — добавил Собянин в 19:16.

До этого сообщалось, что система ПВО уничтожила 19 беспилотников, летевших на Москву. Атака началась примерно с 17:00.

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами семь украинских дронов. Затем днем над Брянской областью сбили 36 украинских БПЛА за два часа.