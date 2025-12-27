Над Брянской областью сбили 36 украинских дронов за два часа

Российские системы ПВО за два часа сбили 36 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 13:00 до 15:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

«Работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Глушковском районе Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, вражеский дрон сбросил взрывчатку во двор частного дома в деревне Урусы.