За ночь над Херсонской областью сбили 5 украинских беспилотников
Сальдо: за ночь над Херсонской областью сбили 5 украинских беспилотников
За прошедшую ночь над Херсонской областью сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Этой ночью ПВО и мобильные огневые группы сбили 5 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал чиновник.
Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 223 украинских беспилотника над российскими регионами.
В Крыму жертвой ночной атаки БПЛА стал мирный житель, еще четыре человека пострадали, включая двоих детей. В Воронежской области трехлетний малыш погиб при пожаре в частном доме, возникшем в результате налета.