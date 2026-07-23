Силы ПВО сбили 223 украинских дрона над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 223 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 22 июля до 8:00 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Рязанской, Тверской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и акваторией Азовского моря.

Утром глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за ночной атаки БПЛА погиб мирный житель. Также из-за налета пострадали четыре человека, среди них двое детей.