В Воронежской области после атаки БПЛА при пожаре погиб трехлетний ребенок

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме, возникшем из-за атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

В пригороде Воронежа после падения беспилотника загорелся частный жилой дом. При пожаре погиб трехлетний ребенок. Его родители пострадали. Гусев от себя и от властей региона выразил им глубокие соболезнования и отметил, что готов оказать необходимую помощь.

Также 19-летний парень получил легкие ранения в том же муниципалитете, в больницу обращаться не стал. Повреждения зафиксировали на кровле склада одного из маркетплейсов и на фасаде другого аналогичного здания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за ночной атаки БПЛА в регионе погиб мирный житель.