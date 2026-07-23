Из-за ночной атаки на Крым погиб мирный житель

Ночью украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Республику Крым. В результате погиб мирный житель, заявил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что из-за налета также получили ранения четыре человека, в том числе двое детей.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство Крыма окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее атаку беспилотников отразили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев рассказал, что удару подверглись гражданские объекты. По его словам, есть пострадавшие и серьезные последствия.

Ночью украинские военные также атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. Глава региона Алексей Русских сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы.