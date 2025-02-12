За ночь над Белгородской областью уничтожили три беспилотника

Этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об это сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Вчера утром в министерстве сообщили об уничтожении 40 дронов над российскими регионами. Больше всего БПЛА сбили над Саратовской областью. После падения обломков беспилотника, в Саратове на промышленном предприятии зафиксировали повреждения.
Также вчера вечером в Курской области обезвредили французскую крылатую ракету SCALP. Саперы разведали территорию с помощью дрона и когда убедились, что рядом никого нет — уничтожили боевые части ракеты накладным снарядом. Всего с августа специалисты совершили почти 300 таких выездов.
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