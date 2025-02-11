Силы ПВО сбили 40 беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников в небе над российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 18 дронов подавили над Саратовской областью, 13 — над Ростовской, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской и один над Белгородской.

Также ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что после атаки БПЛА на промышленном предприятии в Саратове зафиксировали повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого на грохот пожаловались жители города Энгельса под Саратовым. По их словам, в небе раздались взрывы. Звуки слышны со стороны местного аэродрома.