Французскую крылатую ракету обезвредили в Курской области

Саперы обезвредили французскую крылатую ракету SCALP, найденную в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты разведали местность с помощью беспилотника и, убедившись, что в окрестностях никого нет, уничтожили боевые части ракеты накладным зарядом.

Всего с августа саперы совершили в Курской области почти 300 таких выездов и уничтожили около двух тысяч взрывоопасных предметов. В сводный отряд обязательно входит специалист-медик на случай, если кому-то потребуется первая помощь.

Спасатели также опубликовали видео с места операции.

В декабре пиротехники обнаружили в Рыльске не разорвавшуюся после массированного обстрела ВСУ осколочно-фугасную часть американской ракеты HIMARS. Обследовав прилегающую территорию, снаряд аккуратно вывезли на полигон.