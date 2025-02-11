Промышленное предприятие в Саратове получило повреждения после атаки БПЛА

На предприятии в Саратове зафиксировали повреждения после атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове», — написал он.

Глава региона отметил, что на места возможного падения обломков прибыли сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также этой ночью жители Энгельса в Саратовской области заявили о взрывах в небе над городом. По их словам, грохот раздался в районе аэродрома. Помимо этого, сработала тревожная сирена. Данные об угрозе атаки беспилотников в своем Telegram-канале подтвердил Бусаргин.