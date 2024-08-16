За неделю по объектам украинского ВПК нанесли 17 групповых ударов

Минобороны заявило о 17 групповых ударах по объектам украинского ВПК за неделю

За неделю по украинским предприятиям ВПК и военным объектам нанесли 17 групповых ударов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Удары наносили высокоточным оружием и беспилотниками. Среди поврежденных объектов — аэродромная инфраструктура и места сборки дронов.

«Кроме того, поражены топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников», — подчеркнули в министерстве.

Координатор подполья Сергей Лебедев в ночь на 12 августа сообщал об ударе по аэродрому Вознесенка в Николаевской области, где удалось уничтожить склад с дальнобойными ракетами.

Перед этим он отмечал, что российские военные поразили склады ВСУ с ракетным топливом в Шостке Сумской области, в подземной части завода «Свема».

Кроме того, утром 13 августа сумская областная администрация сообщала о повреждении неких объектов инфраструктуры после взрывов, не давая никаких подробностей.