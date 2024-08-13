Взрывы повредили объекты инфраструктуры в Сумах

Украинские власти сообщили о поражении объектов инфраструктуры в городе Сумы

Фото: РИА «Новости»

В результате мощных взрывов в городе Сумы на Украине пострадали объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Сумской области.

«Ракетно-авиационный удар повредил объекты инфраструктуры города Сумы», — говорится в заявлении.

Количество и тип пораженных объектов на данный момент остаются неизвестными.

Сумская область находится на севере Украины, она граничит с Брянской, Белгородской и Курской областями России. Областной центр расположен примерно в 30 километрах от государственной границы. Через город Сумы проходит автомобильная дорога, которая соединяет его с российской Суджей.

С осени 2022 года ВС России начали наносить удары высокоточным оружием по военным и энергетическим объектам на территории Украины. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что местное население находится вне угрозы.

Также в ночь на вторник мощные взрывы прозвучали в Николаевской области.

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