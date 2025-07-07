За неделю из-за ударов ВСУ пострадали 30 белгородцев

Гладков: за неделю в Белгородской области пострадали 30 человек из-за атак ВСУ

За неделю в Белгородской области из-за атак со стороны ВСУ ранения получили 30 мирных жителей, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Вчера у нас погибли два мирных жителя, еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким», — написал он.

Губернатор отметил, что всем пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, и пожелал им быстрого выздоровления.

Гладков добавил, что сегодня пройдет заседание правительства. Власти рассмотрят вопросы по усилению безопасности приграничья.

«Много делаем, много получается, но даже единичные пролеты БПЛА для нас болезненны и зачастую несут большие потери среди мирного населения, и мы должны предпринять все меры, чтобы этого не допускать», — добавил он.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Россией более 90 украинских дронов. Больше всего беспилотников ликвидировали в Белгородской области — 20. Из-за сбитых в Воронежской области БПЛА задержали несколько поездов. В Калужской области взрывом от дрона выбило окна в двух домах.