В Калужской области взрывом от дрона выбило окна в двух домах

Губернатор Шапша: в Калужской области нейтрализовали два дрона

Средства противовоздушной обороны ликвидировали вечером 6 июля два беспилотника в Калужской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны нейтрализовали в период с 20:30 до 22:00.

«Один из них был уничтожен в Боровском районе и один в Износковском районе», — отметил губернатор.

Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал.

В Износковском районе из-за взрыва от упавшего БПЛА повредилось остекление двух дачных домов. Шапша подчеркнул, что администрация поможет владельцам в ремонте.

Всего за ночь над российскими регионами уничтожили 91 беспилотник. По данным Минобороны, больше всего БПЛА перехватили в Белгородской области — там уничтожили 20 аппаратов.

Военные также поразили беспилотники в Московском регионе, в Крыму, над Черным морем, в Краснодарском крае, в Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Тамбовской, Орловской и Владимирской областях.