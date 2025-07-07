За ночь над Россией сбили 91 беспилотник

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над Россией более 90 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской области — 20, в Курской — 14, в Липецкой — девять, по восемь в Брянской, в Московском регионе и Воронежской области, семь — над Черным морем, по три — над Тверской, Новгородской, Ленинградской и Тамбовской областями, два — над Орловской, а также по одному БПЛА ликвидировали над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что жители Сергиево-Посадского округа услышали взрывы и работу ПВО. Также в небе заметили беспилотники.