Из-за сбитых в Воронежской области БПЛА задержали несколько поездов

Гусев: за ночь под Воронежем сбили 8 беспилотников

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью в Воронежской области восемь украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате ЧП обошлось без пострадавших. Беспилотники уничтожили на территории Воронежа и трех районов области.

На юге региона из-за рухнувших на железнодорожные пути беспилотников задержали несколько поездов. Движение составов восстановили, подчеркнул Гусев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил глава области.

За ночь системы ПВО ликвидировали над регионами 91 беспилотник. БПЛА перехватили в Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Тамбовской, Орловской, Владимирской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе и над Черным морем.