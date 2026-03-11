Российские военные атаковали три позиции ВСУ в Запорожской области. В плен сдался взвод ВСУ во главе с колумбийским наемником Хосэ Луисом Почеко Наваррой , сообщил ТАСС .

Колумбиец рассказал, что на позициях в общей сложности находилось более 20 человек. Бойцы ВС России недолго их штурмовали, так как большинство украинцев не стали сопротивляться и сдались в плен.

«Это были три позиции, которые располагались в форме буквы L. На нашей — 10 человек, в том числе я. На двух других — шесть и семь человек», — уточнил Наварра.

Ранее российские силовики сообщали, что на Купянском направлении погибли наемники ВСУ из Аргентины, Венесуэлы, Колумбии и Бразилии, входящие в 13-ю бригаду оперативного назначения НГУ «Хартия».

До этого офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу предупреждал, что латиноамериканские наемники ВСУ после возвращения в страны региона могут быть завербованы бандами. Местным силовикам трудно будет с ними совладать, ведь боевики привнесут новые методы ведения войны на улицы.