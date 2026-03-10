На Купянском направлении погибли сражавшиеся на стороне Украины наемники из Бразилии, Венесуэлы, Колумбии и Аргентины. Их идентифицировали на документам и мобильным телефонам. Об этом представитель российских силовых структур сообщил ТАСС .

«Стало известно об уничтожении наемников из националистической 13-й бригады оперативного назначения НГУ „Хартия“, у которых были обнаружены мобильные телефоны и документы», — сказал инсайдер.

Они приехали из Венесуэлы, Бразилии, Аргентины и Колумбии. По информации источника агентства, бойцы из Латинской Америки активно привлекались к службе на Купянском направлении не только в составе Нацгвардии, но и Вооруженных сил Украины.

Ранее в доме у железнодорожной станции Куриловка российские военные нашли тела замерзших насмерть бразильских наемников. Из-за сильных морозов и антисанитарии погибли до трети личного состава украинских подразделений, заблокированных на восточном берегу Оскола.