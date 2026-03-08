«Очень сильно пострадает». Возвращающихся с Украины наемников назвали угрозой для Латинской Америки

Возвращающиеся с Украины латиноамериканские наемники представляют угрозу для стран региона из-за вербовки в преступные группировки. Такое мнение высказал в разговоре с РИА «Новости» военный аналитик и офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу.

«Когда эта война завершится, а, полагаю, к этому идет, Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что многие там погибают, но выживших наемников вербует организованная преступность. По словам аналитика, органы власти в странах региона не готовы к угрозе усиления банд за счет новых методов ведения войны.

Он добавил, что дешевые дроны приводят к огромным разрушениям, вспомнив февральские столкновения полиции с картелями в Мексике.

«Думаю, когда эти техника и тактика начнут использоваться в Бразилии, силовым структурам будет сложно с этим совладать», — подчеркнул Фариназу.

Ранее Фариназу заявил, что на Украине погибли примерно 60-70 граждан Бразилии, которые воевали на стороне ВСУ. При этом были случаи, когда бразильцев убивали на Украине свои же соотечественники.