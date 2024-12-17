Взрывы раздались в Киевской области

Мощные взрывы прогремели в Киевской области на Украине. Об этом региональная военная администрация сообщила в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Также сигналы продолжают звучать в семи областях Украины.

Днем ранее взрывы звучали в Сумском районе. Местные власти также объявляли воздушную тревогу. Других подробностей они не приводили.

Носсийские военные нанесли удар по порту в Одессе. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Геннадий Труханов. ВС России вели массированный обстрел в направлении закрытого киевского аэродрома, где, по неподтвержденным данным, проходит обучение летчиков ВСУ.