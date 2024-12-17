Взрывы раздались в Киевской области

Носсийские военные нанесли удар по порту в Одессе. Информацию о взрывах подтвердил мэр города Геннадий Труханов. ВС России вели массированный обстрел в направлении закрытого киевского аэродрома, где, по неподтвержденным данным, проходит обучение летчиков ВСУ.
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