Взрывы прогремели в Сумском районе

Серия взрывов прогремела в Сумском районе Украины. Также работала воздушная тревога, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Сумский район — взрывы», — указали в сообщении

Других подробностей произошедшего не приводилось. Местные власти официально ситуацию не комментировали. По данным телеканала, воздушную тревогу также объявляли в Полтавской области.

На прошлой неделе российские военные выпустили по территории Украины более 120 ракет. Под массированный ракетный удар попали объекты критической инфраструктуры страны. Взрывы произошли в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

После этого украинские власти ввели в стране экстренные отключения света. Проблемы с электроэнергией зафиксировали в Киеве и Львовской области.