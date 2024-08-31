Взрывы прозвучали в двух областях Украины

ТСН: взрывы в Броварах и Кременчуге прогремели на фоне воздушной тревоги

Фото: РИА «Новости»

Взрывы прогремели в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины. До этого здесь объявили воздушную тревогу, сообщил телеканал ТСН.

«Бровары/район (Киевская область) — взрывы… Кременчуг (Полтавская область) — взрывы», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревог также звучит в Киеве и восьми регионах страны — в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Вечером 30 августа прогремела серия взрывов в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Местная администрация подтвердила атаку на город, сообщив о взрывах в Днепровском районе.

Российские военные ранее атаковали в Ивано-Франковске ангар с истребителями, в Одессе — порт с иностранными наемниками.

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