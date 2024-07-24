Пламя охватило склады в Полтавской области Украины
Глава Полтавской ОВА Пронин заявил о пожаре на складах после взрывов
Большой пожар случился на складах в Полтавской области Украины после взрывов, инфраструктура получила повреждения. Об этом заявил в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
«В Котелевской общине произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами. Учитывая вопросы безопасности, без деталей», — сказал он.
Пронин отметил, что из-за большой площади огня эвакуировали жителей соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия пожара. Сотрудники правоохранительных органов начали следственные мероприятия.
Ранее крупный пожар случился в Николаеве на Украине. Как отметили в ГСЧС страны, огнеборцы долго не могли потушить огонь, потому что было трудно подъехать к очагам горения. Кроме того, пламя охватило территорию, загрязненную взрывоопасными предметами.