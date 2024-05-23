Взрывы прогремели в центре Белгорода

Утром 23 мая в Белгороде дважды прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о десятках громких звуков.

Первая серия взрывов после объявления о ракетной опасности послышалась в районе центральной площади Белгорода, сообщило РИА «Новости». Через 15 минут местные жители насчитали еще около 20 ударов около Соборной площади.

Власти подтвердили работу системы ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об отсутствии пострадавших.

«Пока готовился пост, прозвучали сигналы ракетной опасности. По предварительным данным, пострадавших нет, остальную информацию опубликую в ближайшее время», — заявил он.

Украинские военные 22 мая неоднократно атаковали Белгородскую область. В Грайвороне тяжелое ранение получил работник АЗС, в Борисовском районе умер мужчина.