Житель белгородского села Беленькое умер при атаке ВСУ

Гладков: силы ПВО сбили несколько целей у села Беленькое, один человек погиб

В Белгородской области сработала система ПВО. В Борисовском районе на подлете к селу Беленькое сбили несколько воздушных целей. Один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое», — заявил он в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что погибший мужчина получил серьезные множественные осколочные ранения. Еще один человек пострадал. Жителя села Беленькое увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами ног, ссадинами лица и рук.

После отражения удара повреждения обнаружили в четырех частных домах. По словам губернатора, осколки выбили окна, посекли фасады, крыши и заборы. Пострадали четыре машины, три промышленные площадки, в том числе одна неработающая, и линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе сбили одну воздушную цель. Гладков сообщил, что местная жительница получила осколочные ранения руки и ноги.