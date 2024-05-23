Власти Белгородской области объявили о ракетной опасности

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Гладков призвал жителей уйти с улицы и спрятаться в укрытиях. Тем, кто уже находился дома, он посоветовал перейти в комнаты со сплошными стенами.

UPD: режим ракетной опасности отменили в 07:10.

В последний раз ракетную опасность в Белгородской области объявляли вечером 22 мая. Ее отменили спустя 10 минут. По данным Минобороны, в течение дня в регионе уничтожили два беспилотника, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, шесть реактивных снарядов системы «Град». Власти сообщали об атаках дронами в Грайвороне, Шебекине, селе Беленьком и в других населенных пунктах.