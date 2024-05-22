Дрон подорвал авто на АЗС при въезде в Грайворон

Гладков: дрон-камикадзе ударил по авто на АЗС в Грайвороне, пострадал заправщик

Работник АЗС получил открытую черепно-мозговую травму при атаке дрона-камикадзе на въезде в Грайворон. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его увезли в больницу.

«Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась», — сообщил он в Telegram-канале.

Заправщика с открытой черепно-мозговой травмой на попутной машине увезли в Грайворонскую центральную райбольницу. Гладков сообщил, что ему уже оказали медицинскую помощь.

Автомобиль, по словам губернатора, сгорел полностью. Выгорел навес АЗС. Оперативные службы выехали к месту атаки.

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