Взрывы прогремели в Полтаве

Серия взрывов прогремела в Полтаве, сработала система противовоздушной обороны. Об этом написал украинский телеграм-канал «Общественное».

Руководитель Полтавской ОВА Виталий Дьякович сообщил о работе ПВО.

Телеграм-канал «Украина.ру» уточнил, что взрывы в Полтаве прозвучали после успешных прилетов «Гераней». Сейчас российские войска начали бить по целям в Одессе.

Ранее в Смоленской области эвакуировали жителей деревни Пушкарево после атаки украинских дронов. Боевики ВСУ ударили по предприятию ПАО «Дорогобуж», погибли семь человек.

Украинские беспилотники атаковали также фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области, обошлось без пострадавших.