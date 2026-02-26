Взрывы прогремели в Полтаве
Серия взрывов прогремела в Полтаве, сработала система противовоздушной обороны. Об этом написал украинский телеграм-канал «Общественное».
Руководитель Полтавской ОВА Виталий Дьякович сообщил о работе ПВО.
Телеграм-канал «Украина.ру» уточнил, что взрывы в Полтаве прозвучали после успешных прилетов «Гераней». Сейчас российские войска начали бить по целям в Одессе.
Ранее в Смоленской области эвакуировали жителей деревни Пушкарево после атаки украинских дронов. Боевики ВСУ ударили по предприятию ПАО «Дорогобуж», погибли семь человек.
Украинские беспилотники атаковали также фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области, обошлось без пострадавших.
