Число жертв атаки ВСУ на химзавод в Дорогобуже выросло до семи

СК: дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на химзавод в Дорогобуже

В результате детонации взрывных устройств при беспилотной атаке на химический завод ПАО «Дорогобуж» погибли семь человек. Следователи возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе СК России.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ применили минимум 30 дронов, снаряженных взрывчаткой.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее 10 получили ранения», — уточнили в СК.

Инфраструктура завода, здание пожарной части и спецавтомобиль для тушения пожаров получили повреждения.

СК установит конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению атаки. Следствие будут вести по признакам преступления, предусмотренного статьей о террористическом акте.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин ранее сообщил о четырех погибших. Пострадавших доставили в больницы региона.