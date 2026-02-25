В Смоленской области эвакуировали жителей деревни после атаки БПЛА

Жителей деревни Пушкарево в Смоленской области эвакуировали в пункт временного размещения после атаки беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж». Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в телеграм-канале .

Глава региона уточнил, что людей вывезли в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая. Девять жителей Пушкарево забрали родственники, еще один человек позже вернулся домой.

На месте происшествия работали более 150 человек и 50 единиц техники, также дежурили бригады скорой помощи. Губернатор подчеркнул, что для ликвидации последствий привлекли все спецслужбы, а эксперты Роспотребнадзора провели замеры воздуха на предмет превышения допустимых норм загрязнения. Нарушений на территории предприятия и в ближайших населенных пунктах не выявили.

По словам губернатора, в результате атаки погибли семь мирных жителей, пострадали не менее 10 человек.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родственникам погибших. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших родственников», — написал Анохин.

Сегодня утром Минобороны России рапортовало об уничтожении 69 беспилотников над разными регионами России, 14 из них были сбиты над Смоленской областью.