Дроны ВСУ разрушили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

Здание полностью разрушилось, но никто не пострадал.

«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», — заявил губернатор.

В общей сложности, по данным Министерства обороны, за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили в небе над Россией 69 украинских беспилотников. Из них больше всего — 24 — уничтожили как раз над Брянской областью, еще 18 — над Крымом и 14 — над Смоленской.